Calon wakil presiden (cawapres) dan juga Menkopolhukam, Mahfud MD mengapresiasi TNI yang telah menetapkan 6 prajuritnya sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Di sisi lain, sebagai Menkopolhukam, Mahfud menegaskan bahwa netralitas TNI-Polri harus tetap dijaga, sesuai dengan undang-undang dan perintah langsung dari presiden.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News