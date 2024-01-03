Calon wakil presiden (cawapres) dan juga Menkopolhukam, Mahfud MD mengapresiasi TNI yang telah menetapkan 6 prajuritnya sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Di sisi lain, sebagai Menkopolhukam, Mahfud menegaskan bahwa netralitas TNI-Polri harus tetap dijaga, sesuai dengan undang-undang dan perintah langsung dari presiden.
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo
