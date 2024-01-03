Polisi telah memeriksa 7 saksi atas kasus pembunuhan dan mutilasi di Malang, Jatim. Sebelumnya, suami di Malang tega membunuh-memutilasi sang istri dengan sadis. Motif pembunuhan-mutilasi ini diketahui karena pelaku kesal dan cemburu kepada korban.

Kronologinya, pelaku menjemput sang istri di acara pertemuan kantornya dan dipaksa pulang. Kemudian korban dipukul, dicekik dengan tongkat lalu di mutilasi dengan pisau dapur. Pelaku lalu memotong tubuh korban sebanyak 10 bagian dan diperlihatkan ke tetangga.

Aksi sadis pelaku terungkap usai pelaku panik saat hendak membuang jenazah korban. Dari hasil penyelidikan, korban melakukan aksinya dengan sadar dan telah direncanakan.

Kini pelaku telah mendekam di rutan Polresta Malang Kota. Sementara jenazah istri sudah dikremasi, Selasa (2/12) kemarin

Kontributor: Deny Irwansyah

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News