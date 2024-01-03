Libur Nataru telah usai, Pelabuhan Nusantara Parepare masih dipadati penumpang. Ribuan penumpang kapal ini rata-rata dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan
Sejumlah penumpang memilih pulang hari ini, Rabu (3/1) karena menghindari kepadatan. Puncak arus balik di Pelabuhan Nusantara diprediksi terjadi Rabu (3/1) hingga Sabtu (6/1).
Kontributor: Erwin Eka Pratama
Produser: Akira AW
(fru)
