Puluhan rumah di Desa Cikawung, Tanjungsiang, Subang rusak terdampak gempa Sumedang, Minggu (31/12) lalu. Sebagian besar rumah mengalami retak-retak dan dikhawatirkan akan ambruk jika terjadi kembali gempa susulan.

Satu keluarga terpaksa dievakuasi ke rumah tetangga karena kondisi rumahnya mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun masyarakat diimbau waspada gempa susulan.

Kontributor: Yudy Heryawan Juanda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News