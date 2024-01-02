Beginilah suasana kebakaran empat gudang kayu palet dan plastik. Lokasi di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/1). Kebakaran ini merembet ke tujuh rumah warga di Jalan Dupak Masigit.

Besarnya api yang berkobar membuat pemilik gudang dan warga panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

Sementara, kebakaran diduga karena kembang api yang jatuh ke gudang kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini.

Kontributor: Nursyafei

Produser: Akira AW

(fru)

