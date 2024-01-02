...

Kobaran Api Besar! Gudang Kayu dan 7 Rumah Warga Surabaya Ludes Terbakar

Nursyafei, Jurnalis · Selasa 02 Januari 2024 07:38 WIB
Beginilah suasana kebakaran empat gudang kayu palet dan plastik. Lokasi di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/1). Kebakaran ini merembet ke tujuh rumah warga di Jalan Dupak Masigit.
 
Besarnya api yang berkobar membuat pemilik gudang dan warga panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api.
 
Sementara, kebakaran diduga karena kembang api yang jatuh ke gudang kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. 
 
Kontributor: Nursyafei 
Produser: Akira AW

(fru)

