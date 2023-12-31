Jelang pergantian malam tahun baru membawa berkah bagi sejumlah pedagang seafood di Bekasi. Sejumlah warga menyerbu pedagang seafood pada Minggu (31/12/2023).

Warga berburu makanan laut guna untuk perayaan pergantian tahun di rumah masing-masing. Sejumlah jenis makanan laut seperti kerang dan kepiting laris diborong pembeli.

Tak hanay itu, pedagang juga menyiapkan bumbu siap saji agar memudahkan pembeli dalam memasak. Sementara sebagian pedagang kerang mengaku mendapat berkah tersendiri karena mampu menghabiskan kerang hingga tujuh ton lebih kerang.

Reporter: Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

