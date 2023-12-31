Kawasan wisata Pantai Gunungkidul, Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan libur Tahun Baru.

Pengunjung mulai terlihat memasuki kawasan Pantai Gunungkidul dan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga perayaan Tahun Baru. Arus lalu lintas masih terbilang ramai lancar. Kendaraan yang masuk perhari mencapai lebih dari 1600 kendaraan roda 2 dan 4.

Diprediksi peningkatan jumlah wisatawan akan terus terjadi hingga perayaan Tahun Baru usai.

Kontributor: Kismaya Wibowo

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

