Kawasan Pantai Gunungkidul Jadi Destinasi Wisata Libur Tahun Baru

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 12:00 WIB
Kawasan wisata Pantai Gunungkidul, Yogyakarta masih menjadi destinasi wisata untuk  menghabiskan libur Tahun Baru.
 
Pengunjung mulai terlihat memasuki kawasan Pantai Gunungkidul dan diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga perayaan Tahun Baru. Arus lalu lintas masih terbilang ramai lancar. Kendaraan yang masuk perhari mencapai lebih dari 1600 kendaraan roda 2 dan 4.
 
Diprediksi peningkatan jumlah wisatawan akan terus terjadi hingga perayaan Tahun Baru usai.
 
Kontributor: Kismaya Wibowo
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

