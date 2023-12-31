...

Melihat Suasana Car Free Night di Bundaran HI Jelang Pergantian Tahun

Ari Sandita, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 20:30 WIB
Beginilah suasana Car Free Night di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (31/12/2023). Polisi telah melakukan penutupan di semua jalanan yang menuju kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin.
 
Kawasan Sudirman hingga Bundaran HI sampai Air Mancur telah steril dari kendaraan. Kawasan Bundaran HI pun mulai didatangi masyatakat yang hendak merayakan pergantian tahun.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Reza Ramadhan

