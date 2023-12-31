Buntut peristiwa dugaan penganiaya kepada sejumlah relawan Ganjar-Mahfud di Klaten dan Boyolali yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat membuat kaum profesional lintas generasi, akademisi, dan aktivis buka suara.

Menurut Ketua Umum BARIKADE 98 Benny Rhamdani atas kejadian penganiayaan tersebut bangsa Indonesia saat ini memasuki episode darurat brutalitas politik.

Hal ini disampaikan Benny kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2023).

Benny bersama dengan rekan-rekan dari bidang akademisi dan aktivis mengutuk keras perlakuan oknum TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap relawan di Klaten dan Boyolali.

Pihaknya menyatakan sikap terhadap aksi kekerasan tersebut, yang didalamnya terdapat, mengutuk tindakan kekerasan tersebut sebab kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi.

Kedua, mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News