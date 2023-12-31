...

Ketum BARIKADE 98 Kutuk Keras Dugaan Penganiyaan Relawan Ganjar-Mahfud di Klaten dan Boyolali

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 19:47 WIB
Buntut peristiwa dugaan  penganiaya kepada sejumlah relawan Ganjar-Mahfud di Klaten dan Boyolali yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat membuat kaum profesional lintas generasi, akademisi, dan aktivis buka suara.
 
Menurut Ketua Umum BARIKADE 98 Benny Rhamdani atas kejadian penganiayaan tersebut bangsa Indonesia saat ini memasuki episode darurat brutalitas politik.
 
Hal ini disampaikan Benny kepada wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2023).
 
Benny bersama dengan rekan-rekan dari bidang akademisi dan aktivis mengutuk keras perlakuan oknum TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap relawan di Klaten dan Boyolali.
 
Pihaknya menyatakan sikap terhadap aksi kekerasan tersebut, yang didalamnya terdapat, mengutuk tindakan kekerasan tersebut sebab kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan demokrasi.
 
Kedua, mendesak kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

