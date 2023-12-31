...

Erupsi Gunung Marapi Kembali Terjadi, Suara Dentuman Buat Panik Warga

Wahyu Sikumbang, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 16:00 WIB
A A A
Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat kembali erupsi Minggu (31/12/2023). Kali ini letusan disertai suara dentuman dari kawah di puncak gunung terdengar hingga ke daerah Kamang yang berjarak 25 km dari Gunung Marapi. Letusan besar juga membuat rumah warga bergetar.
 
Pos Pengamat Gunung Narapi PVMBG  mencatat erupsi terjadi pukul 06:03 WIB dengan tinggi asap letusan mencapai 1.500 meter.Gunung Marapi saat ini berstatus waspada atau berada pada Level 2 di atas aktif normal.
 
Reporter: Wahyu Sikumbang
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

