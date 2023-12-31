Beginilah kondisi kepadatan kendaraan yang terpantau di Tol Dalam Kota km 01 -200, pada Minggu (31/12/2023) sore.

Kepadatan kendaraan terjadi beberapa kilometer dan mulai terlihat dari kawasan Halim hingga menuju kawasan Semanggi. Kepadatan terjadi akibatnya meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Jakarta menjelang perayaan malam tahun baru.

Diprediksi kepadatan masih akan terjadi hingga malam nanti. Lantaran banyaknya warga dari luar Jakarta yang akan merayakan malam pergantian tahun di Jakarta.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

