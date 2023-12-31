...

Jelang Pergantian Tahun, Arus Lalu Lintas Tol Dalam Kota Padat

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 18:35 WIB
Beginilah kondisi kepadatan kendaraan yang terpantau di Tol Dalam Kota km 01 -200, pada Minggu (31/12/2023) sore.
 
Kepadatan kendaraan terjadi beberapa kilometer dan mulai terlihat dari kawasan Halim hingga menuju kawasan Semanggi. Kepadatan terjadi akibatnya meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Jakarta menjelang perayaan malam tahun baru.
 
Diprediksi kepadatan masih akan terjadi hingga malam nanti. Lantaran banyaknya warga dari luar Jakarta yang akan merayakan malam pergantian tahun di Jakarta.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

