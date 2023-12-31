...

Jelang Malam Tahun Baru, Kawasan Lembang Dipenuhi Wisatawan

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 13:00 WIB
Jelang malam pergantian tahun, masyarakat dari DKI Jakarta dan berbagai daerah terus berdatangan ke kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hal ini menyebabkan antrian kendaran dari Bandung maupun Subang menuju Lembang terus meningkat.
 
Antrian mulai telihat dari Jalan Setiabudi, dan di sejumlah titik jalan yang mengarah ke Lembang. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas one way dan menempatkan ratsuan personel di titik rawan kemacetan.
 
