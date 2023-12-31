Jelang malam pergantian tahun, masyarakat dari DKI Jakarta dan berbagai daerah terus berdatangan ke kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hal ini menyebabkan antrian kendaran dari Bandung maupun Subang menuju Lembang terus meningkat.

Antrian mulai telihat dari Jalan Setiabudi, dan di sejumlah titik jalan yang mengarah ke Lembang. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas one way dan menempatkan ratsuan personel di titik rawan kemacetan.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News