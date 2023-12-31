Jelang pergantian tahun di Depok, Jawa Barat harga daging ayam mengalami penurunan. Meski tidak terlalu signifikan, namun penurunan harga sudah dirasakan setelah libur natal.

Akibat penurunan harga, omzet para pedagang menurun hingga sebesar 50 persen. Para pedagang berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga agar kembali normal.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

