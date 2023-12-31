Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, sebuah mobil SUV menabrak tiang pancang Jalan Layang Non-Tol Antasari di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kecelakaan bermula saat mobil yang melintas dari arah Kantor Wali Kota Jakarta Selatan menuju TB Simatupang ini melaju dalam kecepatan tinggi dan kehilangan kendali hingga terjadi kecelakaan.

Kerasnya hantaman membuat mobil ringsek parah hingga akhirnya ditangani dan dievakuasi oleh petugas derek dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

