Diduga Mabuk, Sebuah Mobil Tabrak Tiang Jalan Layang Non-Tol Antasari Jakarta Selatan

Rizki Falupi, Jurnalis · Minggu 31 Desember 2023 08:30 WIB
Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, sebuah mobil SUV menabrak tiang pancang Jalan Layang Non-Tol Antasari di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 
Kecelakaan bermula saat mobil yang melintas dari arah Kantor Wali Kota Jakarta Selatan menuju TB Simatupang ini melaju dalam kecepatan tinggi dan kehilangan kendali hingga terjadi kecelakaan.
 
Kerasnya hantaman membuat mobil ringsek parah hingga akhirnya ditangani dan dievakuasi oleh petugas derek dari Polres Metro Jakarta Selatan.
 
Kontributor: Rizki Faluvi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

