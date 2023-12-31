Mobil dinas Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika yang terparkir di rumah pribadinya hangus terbakar pada Sabtu (30/12/2023) sore. Api pertama kali dilihat oleh seorang warga yang melintas dan disampaikan kepada pegawai usaha laundry di sebelah rumah yang terbakar.

Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang mulai melalap bagian bangunan inti rumah. Ketua DPRD Karangasem menyebutkan jika mobil dinasnya sudah sepekan ini tidak pernah keluar garasi.

Kontributor: Yunda Ariesta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News