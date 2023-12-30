Eric Bailly menerima kabar kurang mengenakkan. Eks bek Manchester United ini diputus kontrak oleh klub asal Turki, Besiktas.

Padahal, pemain Timnas Pantai Gading ini baru gabung dengan Besiktas selama tiga bulan sejak September lalu. Performanya yang menurun membuat Bailly didepak dari klub berjuluk Elang Hitam.

Eric Bailly hanya main sebanyak 8 kali untuk Besiktas musim ini. Kabarnya, klub lamanya Villarreal berminat untuk memulangkan kembali Bailly ke El Madrigal pada jendela transfer Januari nanti.

Produser : Febry Rachadi

(mhd)

