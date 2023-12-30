Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu tempat wisata favorit di masa liburan sekolah dan akhir tahun. Dengan biaya yang terjangkau, pengunjung dapat menghabiskan waktu liburan nya bersama keluarga ditemani dengan hembusan angin segar di Pantai Ancol.

Pengunjung bisa menghabiskan waktu liburan nya disini dengan bermain air dan pasir. Kemudian di Pantai Ancol wisatawan dapat menikmati sejumlah wahana water sport dan fasilitas sepeda listrik. Untuk harga tiketnya sendiri, khususnya di Pantai Ancol pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25 ribu saja.

Reporter: Faisal Rinaldi, Ilham Zarkasih

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

