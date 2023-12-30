...

Nikmati Berkemah di Alam Bebas, Glamping di Kawasan Gunung Gede Pangrango Jadi Referensi Habiskan Libur Tahun Baru

Budi Setiawan, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 18:28 WIB
A A A
Masih bingung memilih tempat liburan yang asyik untuk merayakan tahun baru. Tidak ada salahnya jika anda mencoba menghabiskannya bersama keluarga di Glamour Kemping
 
Tempat liburan ini terletak di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung bisa menikmati sensasi baru dalam berkemah di alam bebas
 
Lokasi ini juga dilengkapi tenda kemah dengan fasilitas layaknya hotel berbintang. Untuk menginap di glamping ini pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp950,000 per malam, dengan kapasitas tiga hingga empat orang.
 
Lokasi wisata ini sangat cocok untuk melepas penat dari kebisingan kota di malam tahun baru 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini