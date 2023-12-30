Masih bingung memilih tempat liburan yang asyik untuk merayakan tahun baru. Tidak ada salahnya jika anda mencoba menghabiskannya bersama keluarga di Glamour Kemping

Tempat liburan ini terletak di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung bisa menikmati sensasi baru dalam berkemah di alam bebas

Lokasi ini juga dilengkapi tenda kemah dengan fasilitas layaknya hotel berbintang. Untuk menginap di glamping ini pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp950,000 per malam, dengan kapasitas tiga hingga empat orang.

Lokasi wisata ini sangat cocok untuk melepas penat dari kebisingan kota di malam tahun baru

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News