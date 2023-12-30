Warga di desa Suwat Kabupaten Gianyar, Bali, menggelar festival lumpur di area persawahan. Perang lumpur ini dimaknai sebagai rasa suka cita warga menyambut tahun baru 2024

Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terlihat antusias mengikuti festival lumpur ini. Diiringi alunan gamelan Baleganjur membuat suasana festival semakin meriah

Peserta yang menang dalam setiap lomba akan mendapatkan hadiah yang disiapkan oleh panitia. Selain warga sekitar, festival ini juga menarik perhatian wisatawan asing yang tengah berlibur di Bali

(fru)

