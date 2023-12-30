Lima hari pasca libur Natal Bandara Soekarno-Hatta, Banten mengalami arus balik penumpang. Terjadi peningkatan jumlah kedatangan meskipun belum signifikan.

Tercatat jumlah penumpang yang pergi juga mengalami peningkatan sekitar 15%. Tercatat untuk hari ini sekitar 140 ribu orang melakukan perjalanan udara. Sebagian besar warga melakukan perjalanan menuju 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kualanamu dan Surabaya untuk penerbangan domestik.

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 1 Januari 2024, atau saat berakhirnya masa cuti bersama libur sekolah.

Reporter: Galuh Pandu, dipo muharam

Produser: Reza Ramadhan

