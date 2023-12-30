...

Laporan Langsung dari Bandara Soetta, Terjadi Peningakatan Aktivitas Penerbangan 18% dari Tahun Lalu

Reza Ramadhan, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 20:52 WIB
Lima hari pasca libur Natal Bandara Soekarno-Hatta, Banten mengalami arus balik penumpang. Terjadi peningkatan jumlah kedatangan meskipun belum signifikan.
 
Tercatat jumlah penumpang yang pergi juga mengalami peningkatan sekitar 15%. Tercatat untuk hari ini sekitar 140 ribu orang melakukan perjalanan udara. Sebagian besar warga melakukan perjalanan menuju 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kualanamu dan Surabaya untuk penerbangan domestik.
 
Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 1 Januari 2024, atau saat berakhirnya masa cuti bersama libur sekolah.
 
Reporter: Galuh Pandu, dipo muharam
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

