Lima hari pasca libur Natal Bandara Soekarno-Hatta, Banten mengalami arus balik penumpang. Terjadi peningkatan jumlah kedatangan meskipun belum signifikan.
Tercatat jumlah penumpang yang pergi juga mengalami peningkatan sekitar 15%. Tercatat untuk hari ini sekitar 140 ribu orang melakukan perjalanan udara. Sebagian besar warga melakukan perjalanan menuju 3 tujuan favorit, yakni Denpasar, Kualanamu dan Surabaya untuk penerbangan domestik.
Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 1 Januari 2024, atau saat berakhirnya masa cuti bersama libur sekolah.
Reporter: Galuh Pandu, dipo muharam
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
