Calon wakil presiden Partai Perindo, Mahfud MD berjanji akan meneruskan program-program yang telah dijalankan pemerintah. Sambil dibarengi dengan sejumlah perbaikan guna mewujudkan Indonesia Unggul.

Hal ini merupakan aspirasi masyarakat yang ditemui Mahfud di berbagai titik di Jawa Timur. Dari area belahan Nusantara yang berbeda, dirinya khusus datang untuk berjumpa untuk menunjukkan misi khusus kepada publik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud yang mengusung tema 45 Hari Menuju Kemenangan di Ballroom, Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).

Bahkan semua elemen masyarakat yang dirinya jumpai turut menitipkan pesan kepadanya. Dimana semua warga Indonesia, menginginkan hukum ditegakkan dan korupsi disikat.

Selain itu, ada juga aspirasi yang diterima dari Anak-anak muda yang menginginkan penegakkan keadilan. Sehingga masyarakat akan merasakan dan menyambut baik seluruh program-program yang dicanangkan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo ini.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News