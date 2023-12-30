Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo Meluncurkan program KTP Sakti di Boyolali, Sabtu (30/12/2023). Ganjar menyebutkan bahwa program KTP Sakti itu sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan data penerima bantuan.

Dengan pemanunggalan data melalui KTP Sakti, maka penyaluran bantuan akan tepat sasaran. Ganjar menjelaskan bahwa KTP Sakti menyatukan dari program berbasis kartu-kartu yang telah ada sebelumnya.

Sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa menjadi alat untuk menyalurkan program agar lebih tepat sasaran.

Reporter: Rizky Julianto

