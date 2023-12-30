...

Viral Akses Menuju Bandara I Gusti Ngurai Rai Macet Parah, Wisatawan Terpaksa Jalan Kaki

Bagus Alit, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 17:46 WIB
Jelang malam tahun baru kemacetan cukup parah terjadi di seluruh ruas jalan menuju Bandara I Gusti Ngurai Rai, Bali.
 
Akibat kemacetan para penumpang terpaksa berjalan kaki menuju terminal keberangkatan bandara untuk mengejar waktu keberangkatan pesawat.
 
Video ini pun viral di media sosial. Hal ini karena Jumat (29/12/2023) menjadi puncak arus kedatangan wisatawan untuk menghabiskan libur tahun baru
 
Pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai agar dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan pertimbangan situasi kepadatan lalu lintas di wilayah Bali.

