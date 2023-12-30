Sebanyak 2.709 pasangan suami istri di Bojonegoro mengajukan cerai sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut mayoritas yang mengajukan cerai adalah pihak istri.

Hal ini membuat Pengadilan Agama menggelar puluhan sidang cerai dalam sehari. Tidak jarang petugas kewalahan menangani karena jumlah petugas yang terbatas.

Tingginya tingkat perceraian di daerah tersebut disebabkan kebanyakan karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah.

