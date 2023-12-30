...

Sepanjang Tahun 2023 Sebanyak 2.709 Pasangan Suami Istri Ajukan Cerai di Bojonegoro

Dedi Mahdi, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 18:00 WIB
Sebanyak 2.709 pasangan suami istri di Bojonegoro mengajukan cerai sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut mayoritas yang mengajukan cerai adalah pihak istri.
 
Hal ini membuat Pengadilan Agama menggelar puluhan sidang cerai dalam sehari. Tidak jarang petugas kewalahan menangani karena jumlah petugas yang terbatas.
 
Tingginya tingkat perceraian di daerah tersebut disebabkan kebanyakan karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah.

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

