Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan insiden ledakan yang terjadi di pabrik yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah masih dalam proses investigasi.

Jokowi menyebut, aspek keamanan dari fasilitas smelter menjadi prioritas meski menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Pasalnya, untuk infrastruktur pendukung seperti tabung oksigen dan pemasangan plat pada bagian tungku yang membutuhkan suhu tinggi.

Jokowi pun mengatakan dalam 3 bulan terakhir sudah terjadi 2 kali kecelakaan kerja berupa ledakan tungku smelter pengolahan nikel yang menimbulkan korban jiwa. Jokowi meminta agar unsur keselamatan harus menjadi prioritas ke depannya.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

