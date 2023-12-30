Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono menilai kasus dugaan hoaks tudingan aparat tidak netral di Pemilu 2024 yang menyeret dirinya janggal dan aneh.

Aiman mengatakan, apa yang disampaikan dirinya juga disampaikan bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa.

Lebih lanjut, dirinya mempertanyakan alasan aparat penegak hukum memproses laporan ini.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus yang melibatkan Aiman Witjaksono dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News