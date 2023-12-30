...

Ganjar Pranowo Kunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung di Boyolali, Jawa Tengah

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 09:00 WIB
Calon presiden (Capres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023) pagi.
 
Dengan menggunakan kaos putih dan celana hitam, Ganjar tiba di Pasar Rakyat Kebon Agung pada pukul 06.23 WIB dan disambut para pedagang dan warga
 
Kehadiran Ganjar di Pasar Rakyat langsung dimanfaatkan para warga untuk berfoto dan bersalaman.
 
Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar pun tak segan untuk melemparkan senyuman hingga bercanda dengan pedagang dan warga.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Kristo Suryokusumo

