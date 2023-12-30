Calon presiden (Capres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023) pagi.

Dengan menggunakan kaos putih dan celana hitam, Ganjar tiba di Pasar Rakyat Kebon Agung pada pukul 06.23 WIB dan disambut para pedagang dan warga

Kehadiran Ganjar di Pasar Rakyat langsung dimanfaatkan para warga untuk berfoto dan bersalaman.

Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar pun tak segan untuk melemparkan senyuman hingga bercanda dengan pedagang dan warga.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Kristo Suryokusumo

