Getafe Ingin Permanenkan Mason Greenwood tapi Ditolak Mentah-Mentah Manchester United

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 19:16 WIB
Getafe ingin mempermanenkan Mason Greenwood dari Manchester United. Greenwood pindah dengan status pemain pinjaman ke Getafe pada 1 September 2023
 
Tim berjuluk Azulones menyodorkan tawaran sebesar 40 juta poundsterling atau setara dengan Rp787 miliar. Namun, Manchester United menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Kabarnya, Setan Merah bakal memulangkan pemain berusia 22 tahun ke Old Trafford
 
Greenwood tampil apik bersama Getafe musim ini. Dari 15 pertandingan, ia sudah berkontribusi dalam sembilan gol dengan rincian lima gol dan empat assist
 
