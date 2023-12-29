...

Laporan Langsung dari Pasar Tradisonal, Harga Cabai Mulai Turun tapi Masih di Atas Normal

Amrina Rida, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 13:00 WIB
Menuju Tahun Baru 2024, harga cabai yang sempat melonjak hingga Rp120 ribu per kg mulai turun ke harga Rp85 ribu per kg. Cabai merah keriting juga turun jadi dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg. Hal ini terpantau di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat.
 
Meskipun turun, harga cabai ini masih jauh di atas harga normal yang biasa hanya dibanderol dengan harga Rp30 ribu - Rp40 ribu per kg.
 
Harga komoditas yang masih mahal ini membuat para pedagang berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga.
 
Reporter: Amrina Rida, Muhammad Firmansyah
Produser: Reza Ramadhan

