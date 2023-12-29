...

Liburan Akhir Tahun, Wisata Air Alam Terbuka di Boyolali Jadi Destinasi Menarik Wisatawan

Tata Rahmanta, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 21:00 WIB
A A A
Lokasi wisata air di alam terbuka di Boyolali, Jawa Tengah, jadi destinasi menarik pada liburan akhir tahun. Pengunjung bisa menjajal berbagai aktivitas seperti berenang, berendam, hingga river tubing.
 
Airnya berasal dari sumber mata air alami yang terdapat di lokasi wisata tersebut. Ditambah dengan suasana sejuk dengan menghias pohon-pohon yang rindang membuat nyaman pengunjung. Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp10.000, pengunjung bisa menikmati bermain air di lokasi tersebut. 
 
Pengelola wisatai air memprediksi kunjangan akan melonjak pesat di momen liburan akhir tahun. Wisata air alam terbuka ini bisa menjadi refernsi untuk menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Tata Rahmanta

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini