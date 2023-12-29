Lokasi wisata air di alam terbuka di Boyolali, Jawa Tengah, jadi destinasi menarik pada liburan akhir tahun. Pengunjung bisa menjajal berbagai aktivitas seperti berenang, berendam, hingga river tubing.

Airnya berasal dari sumber mata air alami yang terdapat di lokasi wisata tersebut. Ditambah dengan suasana sejuk dengan menghias pohon-pohon yang rindang membuat nyaman pengunjung. Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp10.000, pengunjung bisa menikmati bermain air di lokasi tersebut.

Pengelola wisatai air memprediksi kunjangan akan melonjak pesat di momen liburan akhir tahun. Wisata air alam terbuka ini bisa menjadi refernsi untuk menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga.

