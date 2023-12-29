...

Sindikat Pengedar Uang Palsu Berbahan Kertas Kue Berhasil Diungkap di Salatiga

Lurisa Lulu, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 22:20 WIB
Kompolotan pengedar uang palsu berhasil diringkus Satreskrim Polres Salatiga, Jawa Tengah. Polisi mengamankan uang palsu senilai hampir Rp200 juta yang akan diedarkan saat malam tahun baru. Para tersangka membuat uang palsu dengan bahan kertas kue dengan perbandingan harga jual 3 banding 1.
 
Komplotan ini telah beraksi sejak 1 tahun lalu dan telah mengedarkan uang palsu mencapai miliaran rupiah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti komputer ,printer, kertas kue serta cat semprot.
 
Kontributor: Lurisa Lulu

(mhd)

