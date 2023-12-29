...

Sempat Dinyatakan Hilang di Pulau Sempu Malang, Mahasiswa IPB Ditemukan Tewas

Saif Hajarani, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 14:06 WIB
Galang Edhi Swasono, mahasiswa IPB yang hilang di Pulau Sempu, Malang, akhirnya ditemukan pada Jumat pagi (29/12/2023). Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh nelayan di Pulau Sempu.
 
Selanjutnya korban dievakusi menuju ke RSUD Saiful Anwar untuk dilakukan visum.
 
Sebelumnya diinformasikan, Galang dilaporkan hilang pada Rabu malam (27/12/2023). Saat itu Galang bersama rombongan dari mahasiswa IPB lainnya yang tengah melakukan penelitian di Blok Telaga Lele, kawasan Pulau Sempu. 
 
Kontributor: Saif Hajarani
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

