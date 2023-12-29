...

Dua Pelaku Begal Bersenjata Api di Kabupaten Bekasi Babak Belur Dihajar Massa

Ahmad Jauhari Lutfi, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 10:50 WIB
A A A
Dua orang pria yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi babak belur dihajar massa.
 
Satu dari dua pelaku dievakusi ke mobil polisi, sementara satu lainya tergeletak tak berdaya.
 
Massa yang masih penasaran kemudian berusaha menghalangi mobil polisi yang mengevakuasi pelaku.
 
Meski sempat diadang, polisi akhirnya mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Sukatani.
 
Aksi pembegalan terjadi pada Kamis (28/12/2023).
 
Pada mulanya  dua pelaku menendang motor yang dikendarai korban hingga terjatuh.
 
Usai menjatuhkan korbanya, dua kawanan pelaku sempat berusaha melarikan diri.
 
Namun, berkat kesigapan warga masyarakat keduanya berhasil diamankan.
 
Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan kunci leter-t dan motor milik pelaku.
 
Polsek Sukatani masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut 
 
Reporter: Ahmad Jauhari Lutfi
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini