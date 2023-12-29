Dua orang pria yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi babak belur dihajar massa.

Satu dari dua pelaku dievakusi ke mobil polisi, sementara satu lainya tergeletak tak berdaya.

Massa yang masih penasaran kemudian berusaha menghalangi mobil polisi yang mengevakuasi pelaku.

Meski sempat diadang, polisi akhirnya mengevakuasi terduga pelaku ke Mapolsek Sukatani.

Aksi pembegalan terjadi pada Kamis (28/12/2023).

Pada mulanya dua pelaku menendang motor yang dikendarai korban hingga terjatuh.

Usai menjatuhkan korbanya, dua kawanan pelaku sempat berusaha melarikan diri.

Namun, berkat kesigapan warga masyarakat keduanya berhasil diamankan.

Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan kunci leter-t dan motor milik pelaku.

Polsek Sukatani masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut

Reporter: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

