Kapal KLM Bina Mulya yang bermuatan semen ludes terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kejadian ini terjadi pada Jumat (29/12/2023) dini hari tadi.

Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun, api muncul setelah adanya aktivitas muatan semen di dalam kapal untuk dibawa ke Pulau Kalimantan.

Seluruh anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Setidaknya 6 unit mobil Damkar dikerahkan ke lokasi.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

