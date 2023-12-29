...

Viral Aksi Heroik Sejumlah Bocah Adang Pemotor yang Terobos Trotoar di Matraman

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 10:12 WIB
Beginilah aksi segerombolan bocah laki-laki yang berupaya mengadang laju puluhan pengendara motor yang nekat menerobos trotoar di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat.
 
Mereka meminta agar para pemotor yang tengah melintas di atas trotoar untuk turun. Aksi ini pun viral di media sosial.
 
Warga mengaku pemotor kerap melintasi trotoar terlebih sejak adanya proyek pembangunan. Aksi pemtor ini membuat para pengguna jalan terganggu.
 
Sejumlah pemotor nampak masih berupaya melintas di trotoar setelah viral.
 
 
 
Reporter: Rani Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

