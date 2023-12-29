Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin menyesalkan tindakan penahanan terhadap Juru Bicaranya, Indra Charismiadji oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Selain kasus yang sudah berjalan cukup lama, tindakan penahanan yang dilakukan terjadi di tengah aktifnya Indra Charismiadji membantu jalannya kampanye pasangan Anies-Muhaimin.

Hal ini menjadi pertanyaan serta kegundahan tersendiri bagi Timnas Amin.

Timnas Amin akan melakukan pendampingan hukum hingga mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Indra Charismiadji.

Reporter: Rani Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News