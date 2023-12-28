Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik kelalaian KPU terkait ribuan surat suara yang sudah tiba di Taiwan.

Mahfud menegaskan panitia pemilihan luar negeri seharusnya diisi dengan orang-orang profesional karena bertanggungjawab atas banyak suara warga negara yang berada di luar negeri.

Mahfud menilai KPU selalu terlambat mengantisipasi kecurangan dalam pemilu, Mahfud meminta KPU dapat menjaga kepercayaan publik.

Kontributor: Yayan Nugroho

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News