Presiden Jokowi memantau langsung pembagian BLT dampak el-nino di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/12).

Kedatangan Presiden Jokowi yang sudah ditunggu ratusan warga penerima. Jokowi menegaskan penyaluran BLT el-nino dibeberapa daerah sudah berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Kabupaten Talaud meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G sakti dan akses internet di desa tertinggal, terluar dan terdepan.

Kontributor: Jefry Langi

(fru)

