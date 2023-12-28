Presiden Jokowi memantau langsung pembagian BLT dampak el-nino di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/12).
Kedatangan Presiden Jokowi yang sudah ditunggu ratusan warga penerima. Jokowi menegaskan penyaluran BLT el-nino dibeberapa daerah sudah berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Kabupaten Talaud meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G sakti dan akses internet di desa tertinggal, terluar dan terdepan.
