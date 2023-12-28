Massa pendukung Lukas Enembe menghancurkan sejumlah fasilitas umum di sepanjang Jalan Sentani, Jayapura, Papua. Masyarakat yang berjumlah ribuan orang ini bertindak anarkis dan melempari fasilitas umum di sepanjang jalan dan melakukan penjarahan.

Tidak hanya itu, massa juga membakar kendaraan dan memecahkan kaca mobil yang parkir di pinggir jalan. Massa juga terlihat melakukan pemukulan yang berujung pada jatuhnya korban yang telah dibawa ke rumah sakit.

