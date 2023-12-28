Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon setinggi 15 meter di Ciracas, Jakarta Timur, tumbang pada Kamis (28/12/2023) dini hari.

Selain menimpa atap rumah warga, pohon tumbang tersebut sempat menutup akses jalan yang ada di sekitar lokasi.

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi batang pohon yang tumbang.

Setelah kurang lebih setengah jam, batang pohon tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dengan menggunakan gergaji mesin.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News