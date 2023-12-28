...

Jenazah Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe Tiba di Papua

Cornelia Mudumi, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 10:55 WIB
Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Jenazah tiba bersama rombongan keluarga dan langsung dibawa menuju ruangan VIP Bandara Sentani untuk di doakan.
 
Tangisan keluarga dan suasan haru pecah saat jenazah memasuki ruangan VIP bandara.
 
Perdebatan dan negosiasi saat masyarakat yang menunggu di luar saat jenazah Lukas Enembe dibawa menuju gedung STAKIN Sentani untuk disemayamkan.
 
Reporter: Cornelia Mudumi
Produser: Kristo Suryokusumo

