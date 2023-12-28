Penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri mencecar Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri dengan 22 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu (28/12/2023).
Pertanyaan tersebut terkait sejumlah aset miliknya yang tidak terdaftar ke dalam LHKPN.
Dalam waktu dekat, penyidik juga akan memeriksa saksi meringankan yang diajukan oleh Firli Bahuri kepada penyidik.
Kontributor: Denhelmi Sajangbati
Produser: Kristo Suryokusumo
