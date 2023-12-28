...

Polisi Cecar Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri dengan 22 Pertanyaan

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 07:50 WIB
Penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri mencecar Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri dengan 22 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu (28/12/2023). 
 
Pertanyaan tersebut terkait sejumlah aset miliknya yang tidak terdaftar ke dalam LHKPN.
 
Dalam waktu dekat, penyidik juga akan memeriksa saksi meringankan yang diajukan oleh Firli Bahuri kepada penyidik.
 
