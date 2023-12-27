Seluruh pengurus kabupaten (pengkab) cabang olahraga (cabor) mengikuti Rapat Anggota KONI (Rakon) Kabupaten Tanah Laut (Tala) 2023, Rabu (27/12/2023). Agenda tahunan ini dihadiri perwakilan 46 cabang olahraga yang berada dibawah KONI Tala.

Rakon tersebut digelar terkait kesiapan Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII tahun 2025. Untuk mewujudkan sebagai tuan rumah, pembenahan sarana dan prasarana olahraga harus terus berjalan.

Tanah Laut pada Porprov XI di Hulu sungai Selatan mampu menempati posisi ke-3 usai membawa pulang raihan 54 emas,59 perak, dan 80 perunggu.

Reporter : Zulkifli Yunus

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News