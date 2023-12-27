Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Rabu (27/12).

Jokowi bertemu langsung masyarakat penerima manfaat program tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial di ruang terbuka hijau Maron, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.

Presiden jokowi juga meninjau proses pembagian BLT di Kantor Pos Kecamatan Genteng dan memantau harga sembako di Pasar Rogojampi

