Temui Pengusaha FnB di Solo, Alam Ganjar Ungkap Rahasia Sukses Berbisnis

Hendra Kaswara, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 21:30 WIB
Alam Ganjar bertemu dengan para pengusaha yang mayoritas berasal dari industri food and beverage (FnB) saat mengisi liburannya di Solo, Jawa Tengah. Alam berdiskusi dan mendengarkan aspirasi bagaimana masa depan FnB di Solo yang semakin berkembang.
 
Alam menilai perkembangan suatu industri menutut pengusaha harus semakin kreatif dan inovatif dan diperlukan kolaborasi antar pengusaha dan pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan usaha.
 
Produser: Hendra Kaswara

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

