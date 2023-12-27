Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rabu (27/12). Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan.

Ganjar mengaku menemui raja Keraton Yogyakarta untuk meminta doa restu dan dukungan dalam pilpres 2024. Sementara, Sultan menegaskan Ganjar merupakan capres pertama yang silaturahmi kepadanya.

Kontributor: Heru Trijoko

(fru)

