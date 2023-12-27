Alam Ganjar mengunjungi Keraton Surakarta Hadiningrat, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (27/12).

Alam mengaku banyak mendapat pengetahuan tentang peradaban bangsa, terutama terkait sejarah panjang kerajaan Mataram cikal bakal terbentukya Keraton Surakarta. Alam berharap lebih banyak anak muda yang mau turun dan terlibat dalam melestarikan kebudayaan warisan leluhur.

