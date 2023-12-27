Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi kedua sejak Sabtu (23/12/2023) lalu.
Erupsi kali ini menghasilkan kolom abu yang mencapai 1000 meter dari puncak kawah. Rekaman video amatir warga memperlihatkan abu vulkanik yang menuruni lereng gunung menuju 5 desa di sekitarnya.
Status gunung yang fluktuatif dan masuk kategori waspada membuat sejumlah warga mengungsi secara mandiri ke daerah perbukitan
Kontributor: Joni Nura
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow