Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi kedua sejak Sabtu (23/12/2023) lalu.

Erupsi kali ini menghasilkan kolom abu yang mencapai 1000 meter dari puncak kawah. Rekaman video amatir warga memperlihatkan abu vulkanik yang menuruni lereng gunung menuju 5 desa di sekitarnya.

Status gunung yang fluktuatif dan masuk kategori waspada membuat sejumlah warga mengungsi secara mandiri ke daerah perbukitan

Kontributor: Joni Nura

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

