Apel hari pertama pasca libur Natal di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Majalengka nampak tidak maksimal. Sejumlah bagian yang ada di lingkungan Setda hanya dihadiri oleh 2 orang dari jumlah belasan PNS, termasuk kepala bagiannya.

Dari 200 PNS dan PHL di lingkungan Setda Majalengka, apel perdana ini hanya diikuti kurang dari 150 orang.

PNS yang tidak hadir akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan meminta tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan sanksi bagi PNS yang tidak hadir.

Kontributor: Mohamad Zeni Johadi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News