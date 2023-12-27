Puluhan mahasiswa asal Morowali, Sulawesi Tengah yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi solidaritas di pelataran Monumen Mandala pada Selasa (26/12/2023) malam.

Dalam aksi damai ini, para mahasiswa menyusun sejumlah lilin dan doa bersama sebagai simbol belasungkawa atas ledakan smelter PT ITSS di kawasan tambang nikel PT IMIP.

Para mahasiswa menutut pihak perusahaan bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan belasan pekerja tersebut dan meminta pemerintah memperketat izin perusahan tambang yang berada di kawasan tersebut

Kontributor: Syahrul Adyaksa

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

